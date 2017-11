Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jesus não arrisca regresso de Alan

Argentino já recuperou da lesão mas falha Sp. Braga.

Por Mário Figueiredo | 10:35

Alan Ruiz já está recuperado da lesão muscular no adutor da perna esquerda, mas vai ficar de fora do jogo de domingo com o Sp. Braga, apurou o Correio da Manhã.



O avançado argentino está apto, mas Jorge Jesus não vai arriscar o seu regresso com os bracarenses, de forma a evitar uma recaída.



Apesar de ter perdido espaço para Bruno Fernandes e Podence no apoio ao ponta de lança Bas Dost, Alan Ruiz é um jogador em quem Jorge Jesus deposita grande confiança e conta com ele para a rotatividade na equipa, devido ao calendário sobrecarregado com a participação dos leões na Liga dos Campeões, campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga.



Jesus vai ser obrigado a mexer na equipa frente aos bracarenses, numa partida de grau de dificuldade máxima. Sem poder contar com os lesionados Piccini, Mathieu e William Carvalho, o técnico volta a apostar em Ristovski, André Pinto e Battaglia, tal como fez frente à Juventus (1-1) na Liga dos Campeões.



A boa notícia para Jesus é mesmo o regresso de Coentrão. O defesa-esquerdo, que falhou o jogo com a Juve, é importante devido às mexidas na defesa e por ser uma voz de comando de Jesus dentro do campo.