Jesus nem quer ouvir falar da ‘Juve’

Treinador leonino quer a equipa focada no jogo com o Rio Ave e na conquista da Liga.

Por Mário Figueiredo | 08:45

Jorge Jesus não vai facilitar no jogo de amanhã (21h00) frente ao Rio Ave, em Vila do Conde, e vai apresentar-se na máxima força, não poupando qualquer um dos titulares a pensar na partida de terça-feira com a Juventus, para a Liga dos Campeões.



Segundo o CM apurou, Jorge Jesus quer a equipa focada naquele que é o principal objetivo: a conquista da Liga. Além disso, o técnico está ciente das dificuldades que o Rio Ave pode causar no seu terreno, onde já ‘roubou’ pontos ao Benfica (1-1) e criou grandes dificuldades ao FC Porto, apesar de ter perdido por 2-1.



Assim, Jesus vai manter a mesma equipa que goleou o D. Chaves, por 5-1. Rui Patrício continua dono da baliza; Piccini, Coates, Mathieu e Coentrão formam a defesa; William Carvalho é o médio-defensivo e Bruno Fernandes o ofensivo; os extremos são Gelson Martins e Acuña e o ataque fica entregue a Podence e Bas Dost.



O técnico já passou a mensagem ao grupo de que nem quer ouvir falar da Juventus, pois a prioridade é ganhar em Vila do Conde. Só partir de sábado é que começa a preparar o jogo com a ‘Juve’, onde poderá voltar a colocar Battaglia a titular.



Mónaco avança por William Carvalho

O Mónaco pondera avançar com uma proposta por William Carvalho já em janeiro, revelou a Sky Sports. Leonardo Jardim, técnico dos monegascos, conhece bem o médio e até foi ele que o lançou na Liga, em 2013/14, no Sporting.



Também o PSG e o Newcastle estão na corrida pelo jogador de 25 anos.