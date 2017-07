Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jesus observa Ristovski

Reforço da lateral direita é para ser fechado nos próximos dias. Rijeka dificulta.

Por Mário Figueiredo | 08:47

Jorge Jesus mandou um elemento da equipa técnica fazer a observação dos jogos de Ristovski, apurou o Correio da Manhã.



O técnico não escondeu o desejo de ver a equipa reforçada com mais um lateral direito para fazer concorrência a Piccini. O macedónio Ristovski surge como principal candidato ao cargo, até porque está dentro do tecto salarial estabelecido por Bruno de Carvalho de 400 mil euros líquidos por ano.

As observações terão agradado a Jorge Jesus, mas o presidente leonino já fez saber que quer ser ele a liderar a contratação do lateral direito. O Rijeka, que também vai disputar o play-off da Liga dos Campeões, está renitente em vender o jogador nesta fase que entende ser crucial.



O CM sabe que os leões pretendem encerrar este processo o mais rapidamente, de preferência no início desta semana. É que os leões começam a participação na Liga já no domingo (dia 6) frente ao D. Aves e Piccini tem acusado algumas mazelas nesta pré-temporada, gerando sinal de alerta.