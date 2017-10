Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jesus pede clone de Bruno Fernandes

Única exigência do técnico leonino para janeiro é um médio-ofensivo.

Por Mário Figueiredo | 08:46

Jorge Jesus já fez saber a Bruno de Carvalho que gostava de ver o plantel reforçado com um médio-ofensivo de forma a poder gerir melhor a utilização de Bruno Fernandes, apurou o CM.



Apesar de muito se ter falado em reforços para o Sporting e de a reabertura do mercado apenas permitir a inscrição em janeiro, o CM sabe que Jorge Jesus tem apenas uma exigência: um médio experiente que faça a posição de Bruno Fernandes, jogador que tem sido a revelação da temporada e sido submetido a muitos jogos. E, como tal, a maior desgaste. Esta época, o jogador contratado à Sampdória, alinhou em 14 jogos (nove da Liga) e apontou seis golos.



Jesus sente que precisa de dar mais descanso ao atleta para continuar a tirar o máximo rendimento e também aumentar a competitividade no plantel. Bruno Fernandes tem jogado a médio-ofensivo e também no apoio ao ponta de lança.



No entanto, o regresso de Daniel Podence à equipa e às boas exibições devem relegar Bruno Fernandes apenas para médio.



As alternativas no plantel são Mattheus Oliveira (ainda não se afirmou) e Battaglia (jogador mais defensivo). Jesus procura um clone de Bruno Fernandes, que mantenha a mesma intensidade no jogo.