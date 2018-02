Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jesus prepara revolução na Liga Europa da com foco no título

Leões recebem Astana com vantagem folgada da 1ª mão (3-1).

Por João Pedro Óca | 09:00

Jorge Jesus prepara-se para poupar alguns jogadores nucleares no jogo de amanhã com o Astana, na 2ª mão dos 16 avos da Liga Europa, já a pensar no próximo duelo com o Moreirense para a Liga, na segunda-feira, e com o FC Porto, na sexta-feira seguinte.



Em relação ao último encontro contra o Tondela, esperam-se mexidas na defesa, no meio-campo e no ataque. Uma opção que encontra várias justificações: o facto de o Sporting trazer uma vantagem folgada da 1ª mão, no Cazaquistão, onde venceu 3-1, a necessidade de gerir a condição física de alguns jogadores, que têm competido praticamente de três em três dias, e a importância dos próximos dois duelos para a Liga.



Perante este cenário, é expectável que o treinador poupe Piccini, Coates, William, Acuña, Bruno Fernandes, Gelson e Bas Dost, todos titulares em Tondela, na última 2ª feira.



Em comparação com esse duelo, Coentrão poderá entrar no onze por troca com Bruno César. No mesmo setor, Jesus deverá lançar Ristovski e André Pinto, dando ainda a titularidade a Battaglia no miolo, a Rúben Ribeiro na faixa e colocar Doumbia e Montero na frente. Só uma hecatombe impedirá que o Sporting garanta o passaporte para os ‘oitavos’, pelo que, dos jogadores em risco de suspensão - Gelson, Bruno Fernandes, Acuña e Coentrão -, só o lateral deverá jogar de início.



Na ressaca da vitória em Tondela, vários jogadores enalteceram a união do grupo com mensagens nas redes sociais, realçando o espírito de equipa para as próximas batalhas.



Reunião com comentadores

Bruno de Carvalho esteve esta terça-feira reunido com os comentadores televisivos afetos ao Sporting e voltou a pedir que deixem de fazer esse tipo de comentários nas estações de televisão, apurou o CM. Sensivelmente à mesma hora, o grupo Stromp esteve reunido ao jantar, no qual foram abordados vários temas da atualidade leonina. Entre os participantes estiveram alguns sócios que não estão alinhados com as posições do presidente, tais como Abrantes Mendes, o ex-presidente José Roquette e Rogério Alves.