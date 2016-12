Jesus quer dar votos a Bruno de Carvalho

O treinador leonino pretende, com a conquista da Taça da Liga, reforçar a posição do presidente antes do ato eleitoral. Jesus sabe que os adeptos estão sedentos de títulos e a conquista do troféu pode surgir num momento determinante.Quer para a reeleição de Bruno de Carvalho, quer para a equipa ganhar confiança para o último terço da Liga, onde segue a oito pontos do Benfica, a quatro do FC Porto e a dois do Sp. Braga. Os leões ainda estão na corrida pela conquista da Taça de Portugal, onde defrontam o Desp. Chaves nos ‘quartos’ (18/01).