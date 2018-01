Jesus quer um novo avançado para "acasalar com o Bas Dost"

Técnico admite estar no mercado e irritou-se com pergunta sobre discussão entre Bas Dost e Ristovski

Por J.C.M. | 01:01

A conferência de Jorge Jesus após a vitória sobre o Cova da Piedade teve vários momentos fora da caixa. Perguntado sobre se o Sporting ainda procura um avançado, o treinador respondeu assim:

"Sim, andamos à procura de um que possa acasalar com o Bas Dost, porque o Doumbia é como ele. Hoje era um jogo diferente, contra uma equipa da 2.ª Liga, era preciso poder dentro da área, em cima dos centrais. Na 1.ª parte, depois dos cruzamentos, não havia poder dentro da área e a alteração foi feita por isso. Andamos à procura de um jogador para aquela posição, se encontrarmos vem, se não encontrarmos, não vem".



Jesus explica que foi o fraco rendeimento da equipa na primeira parte que o levou a fazer entrar Dost e Bruno Fernandes ao intervalo, os homens que marcaram os dois golos do Sporting.



"Todas as equipas têm um onze que metemos e mais três que podem modificar o jogo em qualquer situação. É claro que a ganhar não teria metido o Bas Dost. Agora o que importa é que a Taça é isto. Há grandes surpresas e nós procurámos não ser surpreendidos. O Cova da Piedade, mesmo sendo da 2.ª Liga, tinha muitos jogadores de 1.ª Liga, alguns deles que eu já treinei, como o Evaldo".



Técnico não gostou de "pergunta da treta"

O técnico ainda foi instado a comentar a acesa discussão entre Dost e Ristovski no final da partida, mas aí não gostou da pergunta. "Sei lá o que é que eles disseram. Se calhar até falaram em alemão. O que é que isso interessa? Perguntas da treta... próxima!".