Jesus reabilita João Palhinha

Treinador não quer perder o jovem médio e pressiona estrutura para a renovação.

Por João Pedro Óca e Mário Figueiredo | 07:23

Jorge Jesus não quer perder João Palhinha e já fez questão de pressionar os responsáveis do clube para acelerarem o processo de renovação, que está bem encaminhado, segundo apurou o CM. O treinador deposita muita confiança no jovem médio para o futuro e a revisão contratual é encarada como um estímulo para um jogador que tem sido pouco utilizado por estar na sombra de William Carvalho. O atual vínculo entre Palhinha e o Sporting é válido até junho de 2021 (cláusula de rescisão de 45 milhões de euros).



Ainda assim, nos primeiros minutos que somou esta época, Palhinha brilhou. Segundo Jorge Jesus, "foi o melhor" diante do Oleiros ao marcar dois dos quatro golos da vitória dos leões (4-2). "Destacou-se nitidamente de todos e deu-me indicações de que posso contar com ele para o futuro", disse Jesus, que está satisfeito com a evolução do médio de 22 anos, entendendo que poderá vir a ser o sucessor natural de William, um jogador sempre na iminência de sair do clube face ao assédio dos tubarões.



O jogador de 22 anos fica assim reabilitado publicamente por Jesus, que na época passada, após uma derrota por 2-1 com o FC Porto, disse que "Palhinha não levou o guião certo" para dentro de campo.



Clubes interessados

Ao Sporting já chegaram, desde o início da época, propostas de aquisição do passe de Palhinha, devido ao facto de este ter pouco espaço na equipa leonina.



Candidatura no futsal

A direção de futsal do Sporting apresentou candidatura para a realização da Ronda de Elite da UEFA Futsal Cup no novo Pavilhão João Rocha.