Jesus reconhece estar dependente de Bas Dost

Treinador admite importância do holandês e revela que a equipa leonina está a ter dificuldades em marcar golos, devido à ausência do avançado.

Por Mário Morgado Ribeiro | 10:03

Jorge Jesus lamenta a ausência do lesionado Bas Dost e admite que o Sporting tem dificuldades em jogar sem o holandês. "Se estamos dependentes? Qualquer equipa que tenha um goleador está dependente dele. Só temos um, não temos dois que façam muitos golos. O Bas Dost faz golos com alguma facilidade. Estamos a arranjar soluções para que Montero, Doumbia e o jovem Rafael Leão possam começar a fazer golos", referiu o técnico leonino na antevisão do jogo com o Feirense, este domingo às 18h00, em Alvalade.



Com alguma tristeza, Jesus até ‘brincou’ com a lesão do avançado. "Sei que tem um problema numa costela. É uma lesão dolorosa, até a respirar tem dores. Está fora. Nem consegue conduzir, quanto mais treinar."



Quanto a Gelson Martins e William Carvalho, o treinador espera poder contar com os dois para o duelo diante dos fogaceiros. "Não treinaram esta semana. Aliás, nem treinámos, só recuperámos. O Gelson, depois do jogo [com o FC Porto], sentiu-se carregado fisicamente, e o William ainda não treinou mas acreditamos na recuperação dos dois até ao jogo.", disse.



Até final do mês, o Sporting tem mais cinco jogos. Um calendário apertado, que impede os jogadores de recuperarem fisicamente. Ainda assim, para Jorge Jesus, é bom sinal. "Estamos a jogar de três em três dias. Já nem mudo a mala, é sempre a mesma. Não há tempo para abri-la. Quando acabar o jogo com o Feirense, estamos a sair para Astana [jogo da Liga Europa], e ainda bem que é assim, estamos nas frentes todas."



O técnico sabe as dificuldades que tem este domingo pela frente: "a equipa do Feirense é uma equipa com qualidade. Merece o máximo de respeito. Temos de fazer de tudo para ganhar."



Fazer pontos em Alvalade

"O Feirense vai tentar conquistar pontos em Alvalade", disse Nuno Manta Santos, treinador dos fogaceiros. "Quem me dera ter a competitividade do Sporting. É sinal que está em várias frentes", referiu.



Cuspidela vale multa

Fábio Coentrão foi multado em 115 euros por ter cuspido em direção aos adeptos do FC Porto, no Dragão, no jogo a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.



O relatório do delegado da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) menciona que o defesa esquerdo do Sporting "cuspiu na direção dos espectadores da equipa adversária, situada na zona do túnel de acesso aos balneários".



Fábio Coentrão foi substituído ao minuto 84, por Fredy Montero, e seguiu diretamente para os balneários, não esperando pelo final do clássico em que o FC Porto venceu o Sporting por 1-0, com um golo de Soares. Foi nessa altura que o defesa sportinguista teve esse gesto para com os adeptos portistas. O Conselho de Disciplina da FPF analisou o relatório do delegado ao jogo e decidiu castigar o jogador com uma multa de 115 euros.



À margem deste caso, Fábio Coentrão falha hoje o jogo da Liga, com o Feirense, em Alvalade, devido a castigo, pois viu o quinto cartão amarelo, na última jornada, frente ao Estoril.