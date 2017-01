Jesus recusa cenário de demissão

"Eu não estava no balneário, porque, como sabem, não podia [cumpria castigo]. O presidente desabafa sempre comigo e naquela altura, não estando eu, desabafou com a equipa. Ele é a autoridade máxima e tem o direito a expor as suas ideias. Fê-lo com os jogadores, porque eu não estava", disse o técnico, que garante estar a rumar para o mesmo lado do presidente. "A minha relação com o presidente é a melhor. Não poderia ser melhor ainda. Tudo o que fizemos em conjunto continuamos a fazer. Estamos envolvidos num projeto de vários anos", reforçou Jorge Jesus.



Jorge Jesus falou pela primeira vez depois do duplo tropeção em Chaves, em que a equipa ficou fora da Taça de Portugal e esclareceu a ida de Bruno de Carvalho ao balneário depois do empate na Liga."Eu não estava no balneário, porque, como sabem, não podia [cumpria castigo]. O presidente desabafa sempre comigo e naquela altura, não estando eu, desabafou com a equipa. Ele é a autoridade máxima e tem o direito a expor as suas ideias. Fê-lo com os jogadores, porque eu não estava", disse o técnico, que garante estar a rumar para o mesmo lado do presidente. "A minha relação com o presidente é a melhor. Não poderia ser melhor ainda. Tudo o que fizemos em conjunto continuamos a fazer. Estamos envolvidos num projeto de vários anos", reforçou Jorge Jesus.

"Nunca quebrei nenhum projeto nem nunca vou quebrar." Esta é a resposta de Jorge Jesus, treinador do Sporting, a uma eventual saída dos leões, face ao pior momento da época. O técnico recusa o cenário de demissão, não atira a toalha ao chão e não percebe quem diz que está a ser empurrado para fora do Sporting. "Os resultados não são os melhores, mas independentemente da época ser melhor ou pior é para ter continuidade. Eu sou um treinador de projetos. Ainda há muita coisa para ganhar, mas tem de ser uma coisa de cada vez", garantiu.Além de assumir que a época está a ser muito difícil, Jesus puxa a si as responsabilidades pela crise em Alvalade."Sou o responsável número um por não termos conseguido prosseguir em algumas competições. Mas nunca será uma época para esquecer, mas sim para recordar. Não se pode dizer que é uma época totalmente falhada", assumiu o treinador na antevisão do jogo com o Marítimo, em que os leões não podem voltar a deslizar na luta pelo título. "Há ainda muita coisa para ganhar e o Sporting está na corrida. Temos de pensar no segundo e no primeiro lugares. O primeiro é o objetivo", frisou.