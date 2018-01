Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jesus sem poupanças contra o FC Porto

Treinador tem todos os jogadores disponíveis e vai colocar os melhores em campo, incluindo Gelson Martins.

Por Mário Figueiredo | 09:10

Jorge Jesus vai arriscar tudo no jogo de amanhã (20h45, RTP) frente ao FC Porto, nas meias-finais da Taça da Liga, apurou o Correio da Manhã.



O técnico leonino não vai fazer qualquer tipo de poupanças no clássico. Vai entrar com tudo. Aliás, os leões encaram o jogo com os portistas como a grande final da prova, pois será sempre o favorito, independentemente do resultado a outra meia-final entre o V. Setúbal e a Oliveirense, que se joga hoje.



Jesus conta com todos os principais jogadores disponíveis e, mesmo os que têm revelado algum cansaço físico, como Gelson Martins, Piccini ou Acuña, vão a jogo.



Segundo apurou o Correio da Manhã, Jesus tem privilegiado nestes dias a recuperação psicológica da equipa, após o empate com o V. Setúbal para a Liga, que permitiu ao FC Porto recuperar a liderança da prova e a aproximação do Benfica, que está agora a um ponto dos leões.



O espelho da revolta e do desespero leonino foi precisamente Fábio Coentrão, ainda dentro do campo, com impropérios ao árbitro e com murros na cobertura do banco de suplentes. O balneário leonino estava em lágrimas e com esse sentimento de revolta.



Contudo, Jesus iniciou logo nessa altura a recuperação psicológica do grupo, referindo que não queria "dramas, nem dramatismo" com a empate. Minimizou o desaire, mas canalizou essa "raiva" generalizada no plantel, por empatar com um penálti nos descontos, num jogo totalmente controlado, para este jogo com o FC Porto.



O CM sabe que Jorge Jesus pretende que a equipa dê uma resposta rápida e cabal já no próximo jogo frente ao FC Porto, pois está convencido de que a equipa pode sair do clássico com laços mais reforçados e lançada para o título.



PORMENORES

Duelo de invencíveis

O Sporting-FC Porto coloca frente a frente as duas únicas equipas que ainda não perderam qualquer jogo nesta temporada em Portugal. Os leões somam 19 vitórias em 26 jogos, enquanto os dragões registam 21 vitórias em 25 jogos (falta o jogo com o Estoril).



Casa cheia no clássico

O clássico vai ter casa cheia no Municipal de Braga. A garantia foi dada por Helena Pires, diretora executiva da Liga, que reconheceu ainda a pouca procura para o jogo V. Setúbal-Oliveirense de hoje (20h45).



Bruno preocupa PSP

A PSP está preocupada por não saber se Bruno de Carvalho vai estar junto das claques leoninas ou se vai ficar na tribuna.



Megaoperação

O clássico vai ter uma mega-operação de segurança. "Uma das maiores depois do Euro’2004", disse o subintendente Pedro Colaço.