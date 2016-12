Jesus vê lenços brancos em Alvalade

Mas Jesus, que vê agora o Benfica a oito pontos de distância e o FC Porto a quatro e caiu para o quarto lugar da tabela, por troca, precisamente com o Braga, não dá a época como comprometida: "Os objetivos são vários. Estamos inseridos em três competições e o campeonato nacional é o mais importante. As coisas estão mais difíceis, mas estivemos a cinco, a dois e agora estamos a oito [pontos]. Temos que recuperar o ego dos jogadores porque foi a nossa primeira derrota em casa [para o campeonato] este ano, mas ainda temos muito campeonato".



O treinador sublinha que o percurso não tem sido fácil. "A exigência de ganhar tem momentos de pressão. Hoje não caminhámos tão bem e não conseguimos vencer".Mas Jesus, que vê agora o Benfica a oito pontos de distância e o FC Porto a quatro e caiu para o quarto lugar da tabela, por troca, precisamente com o Braga, não dá a época como comprometida: "Os objetivos são vários. Estamos inseridos em três competições e o campeonato nacional é o mais importante. As coisas estão mais difíceis, mas estivemos a cinco, a dois e agora estamos a oito [pontos]. Temos que recuperar o ego dos jogadores porque foi a nossa primeira derrota em casa [para o campeonato] este ano, mas ainda temos muito campeonato".

O que achou desta notícia?







4.2% Muito insatisfeito

4.2% 4.2%

4.2% 4.1%

4.1%

87.5% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







4.2% Muito insatisfeito

4.2% 4.2%

4.2% 4.1%

4.1%

87.5% Muito satisfeito Outras 24 pessoas também já deram o seu contributo pub

O estado de graça de Jorge Jesus em Alvalade parece ter chegado ao fim. No final do jogo com o Sporting de Braga, o treinador dos leões viu lenços brancos a serem acenados das bancadas, algo nunca visto desde que Jesus chegou ao clube, na época 2015/16.A derrota por 1-0 em casa é o terceiro desaire nos últimos quatro jogos, depois de o Sporting ter perdido com o Legia para a Liga dos Campeões e com o Benfica para o campeonato no Estádio da Luz e de ter ganho ao Setúbal para a Taça de Portugal. É a pior série de resultados de Jesus no Sporting e muitos adeptos demonstraram a sua insatisfação.Na conferência de imprensa após o desafio, Jorge Jesus não falou dos lenços brancos, mas admitiu o mau momento da equipa. "O jogo não nos correu bem, por alguns motivos. O Braga mudou a equipa e esteve ao nível das melhores equipas do campeonato. A nossa equipa não teve tão fresca como habitual, deu para que a equipa do Braga jogasse no equilíbrio connosco".