Jiménez negociado em Inglaterra

Luís Filipe Vieira está com a equipa em Inglaterra e deve decidir o futuro do avançado mexicano nos próximos dias.

Por João Pedro Óca | 08:40

Raúl Jiménez está em Inglaterra a estagiar com o restante plantel do Benfica e lá deverá continuar para a época que estás prestes a começar. O avançado mexicano é cobiçado por alguns clubes da Liga inglesa, como Crystal Palace, West Bromwich e Everton, e, de acordo com informações recolhidas pelo CM, está a ser negociado pelo presidente Luís Filipe Vieira e pelos responsáveis encarnados.



O líder do clube da Luz mostra-se, ainda assim, intransigente nas negociações e só aceita libertar o futebolista por um valor a rondar os 40 milhões de euros, uma quantia ainda assim inferior à clausula de rescisão fixada nos 60. A ideia do presidente é também recuperar o investimento total de 22 milhões na contratação do jogador mais caro do futebol português. Terá sido também para fechar a venda de Jiménez que o presidente acompanhou a equipa no estágio em Inglaterra.



O avançado admitiu recentemente, em entrevista a um jornal mexicano, que o campeonato inglês o "atrai" e pode estar perto de concretizar um "sonho". "É uma das melhores ligas do Mundo e gostaria de tentar a sorte por lá. Não fecho a porta a nada e vamos esperar para tomarmos a melhor decisão", disse ao ‘Excelsior’.



O futuro do avançado de 26 anos, que marcou 23 golos em 77 jogos em duas épocas no Benfica, deverá mesmo passar pelo futebol inglês, mas não no West Ham, ao contrário do que foi noticiado.



Ao que o CM apurou junto de fonte próxima do clube da Luz, a opção de jogar nos ‘hammers’ está mais longe (anunciaram ontem Chicharito, ex-B. Leverkusen).