Joana Ornelas promovida para função com o triplo do salário

Por Mário Figueiredo | 01:30

Além disso, o clube de Alvalade tem o jogo da Liga dos Campeões em Turim, com a Juventus, seis dias depois e considera que os jogadores arriscam sérias lesões naquele tipo de piso. Embora se tenha falado que o Sporting poderia disputar a eliminatória com a equipa de juniores, o CM sabe que essa opção nunca esteve em cima da mesa, apesar de Jesus admitir fazer algumas alterações no onze.



Caso os leões avançassem com essa ideia, poderiam enfrentar um castigo imposto pela Federação Portuguesa de Futebol: um a três jogos à porta fechada.



O clube leonino alertou para algumas medidas de segurança, referindo que este tipo de jogos tem de ser disputado em estádios com cadeiras e torniquetes nas portas de acesso. O Sporting diz ainda que as torres de iluminação do Municipal de Oleiros não garantem luz suficiente para uma correta transmissão televisiva.



Já o Oleiros garante que estão a ser desenvolvidos "todos os esforços" para "cumprir na íntegra cada um dos requisitos da FPF". O clube refere que "todas as obras e alterações estão a decorrer a um excelente ritmo".

A promoção de Joana Ornelas para coordenadora do departamento de Business, Management e Public Affairs e o seu comportamento estão a abalar o Sporting e a servir de arma de arremesso aos opositores de Bruno de Carvalho.Casada com o presidente há pouco mais de três meses, Joana Ornelas foi promovida do seu posto no departamento de marketing para ficar responsável por vários setores. Situação que gerou desde logo alguma polémica entre os outros funcionários, até porque procedeu ao despedimento de Inês Alves Caetano, que trabalhava com Bruno de Carvalho. Mais, alguns funcionários não escondem o medo por represálias se não concordarem com Joana ou Bruno.O facto de Joana Ornelas acompanhar Bruno de Carvalho em todas as deslocações no estrangeiro também criou algum mal-estar entre os funcionários, que questionam como pode estar tanto tempo fora do local de trabalho e a ser remunerada.Segundo oapurou, um diretor aufere um vencimento mensal entre os 2000 e os 2500 euros líquidos, cerca de quatro mil euros brutos (verba ganha pelo antecessor no cargo). Contudo, osabe que o ordenado de Joana ainda não foi revisto (ganha cerca de mil euros), apesar das novas funções.Refira-se que Bruno de Carvalho viu aprovado na última assembleia geral um aumento para 10 500 euros/mês e um administrador da SAD tem um rendimento de 7 mil euros/mês.Esta promoção meteórica de Joana está a ser usada pelos opositores de Bruno de Carvalho para o atingir. Foi o que fez Paulo Pereira Cristóvão, que exigiu ao líder leonino que revelasse o vencimento da mulher e das "amigas"., de 31 anos, é licenciada em Direito. Chegou ao Sporting em 2001 para integrar o departamento de marketing. Foi nos corredores de Alvalade que conheceu Bruno de Carvalho e o romance começou em 2016.A nova responsável pelo departamento de Business, Management e Public Affairs dos leões já foi casada e dessa anterior relação nasceu uma menina.Bruno de Carvalho não acompanhou a equipa do Sporting à Grécia, no jogo com o Olympiacos (3-2), devido a uma gripe. Quem acompanhou a equipa foi a filha Ana Catarina, que teve direito a segurança privado durante as viagens num Mercedes em Atenas. Até almoçava e jantava com os jogadores.Joana Ornelas e Bruno de Carvalho tornaram-se inseparáveis desde que foi conhecida a sua relação. Bruno ainda era casado.O Sporting não permite mulheres no hotel onde a equipa fica instalada, aparentemente para não desestabilizar os jogadores antes dos jogos. Mais, outras funcionárias do clube, mesmo em trabalho, acabam por ser instaladas noutros hotéis.Esta regra de proibir mulheres nos hotéis da equipa foi quebrada por Bruno de Carvalho, que tem levado Joana Ornelas e a filha mais velha, Ana Catarina, que além de instaladas na mesma unidade hoteleira almoçam e jantam com a equipa.O anúncio da gravidez de Joana Ornelas mereceu um vídeo no Estádio José Alvalade, em que Bruno de Carvalho questiona o que ele e Cristiano Ronaldo têm em comum (Georgina também está grávida). Houve muitos adeptos que não gostaram.O Sporting ameaça não jogar com o Oleiros, no Estádio Municipal da localidade, no jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, no próximo dia 12. Os leões alegam que o recinto não tem condições para receber um jogo desta importância e rejeitam disputar o encontro em relva sintética.