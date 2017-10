Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Joana Ornelas contrata a melhor amiga

Mulher do presidente deu emprego à madrinha do casamento com Bruno de Carvalho.

Por Henrique Machado | 01:30

Um dos últimos episódios da presidência de Bruno de Carvalho a deixar incrédulos os funcionários do clube – além do crescimento meteórico da sua recém-mulher dentro da estrutura leonina, já promovida do posto de funcionária no departamento de marketing para coordenadora do departamento de Business, Management e Public Affairs do Sporting –, foi a recente contratação para Alvalade, por parte de Joana Ornelas, da sua melhor amiga e madrinha de casamento com o presidente, Rita Luizo.



Ao que o CM apurou, trata-se de uma antiga funcionária do departamento de pessoas e media da Federação Portuguesa de Futebol, que chegou ao Sporting há cerca de um mês pela mão da amiga Joana, mulher do presidente, que atualmente é a responsável máxima do clube nessa área.



Quando Joana casou com Bruno a 1 de julho, Rita foi madrinha da noiva – que depois a levou para o Sporting.



Para fontes ligadas à estrutura leonina, "isto é de uma promiscuidade e falta de decoro incompreensíveis. É só mais um caso em que o presidente confunde uma instituição pública e centenária com a sua empresa privada, onde se promovem as mulheres, anuncia-se o nascimento de filhos nos ecrãs do estádio e contratam-se as madrinhas", diz ao CM uma fonte.



Contactada pelo CM, fonte oficial do Sporting disse não fazer comentários sobre o caso.