João Cancelo recusa Benfica

Lateral não vê com bons olhos regressar nesta altura.

Por João Pedro Óca | 01:30

O Benfica pensa em João Cancelo para colmatar a saída de Nélson Semedo, mas o lateral do Valência não vê com bons olhos o regresso à Luz nesta fase da carreira.



Ao que o Correio Sport apurou, o empresário Jorge Mendes deu conta do interesse dos encarnados, mas o lateral não se mostrou recetivo.



O internacional português quer sair do clube espanhol, mas procura mudar-se para um campeonato mais competitivo, como o inglês ou o italiano, e vai esperar até ao fecho do mercado para definir o futuro.



Aos 23 anos, Cancelo persegue novos objetivos na carreira e além do Benfica é seguido por outros colossos do futebol europeu, como a Juventus, Inter, PSG ou Tottenham.



O Correio Sport sabe que o campeonato inglês é o preferido do lateral formado no Benfica.

O Valência mostra abertura para vender o lateral e, segundo o jornal ‘Super Deporte’, já fixou um preço de 25 milhões de euros para o libertar.



No verão de 2015, o clube ‘che’ pagou 15 milhões ao Benfica para garantir o jogador, que fez apenas dois jogos com a camisola principal das águias.