Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Carvalho é a nova pérola de Vieira

Jovem, de 20 anos, é o substituto natural de Krovinovic nas águias.

Por António M. Pereira e Mário Figueiredo | 09:07

João Carvalho é o substituto natural de Krovinovic (lesionado até final da época) e tem sido uma das grandes apostas de Luís Filipe Vieira, para quem o médio é um jogador "de top mundial".



O presidente do Benfica tem acompanhado desde sempre o médio, de 20 anos, natural de Castanheira de Pera, que chegou à Luz aos 13 anos. O líder benfiquista acredita no valor do médio e crê que este está na senda do bom trabalho que tem sido feito no centro de estágio do Seixal. Vieira já tinha preconizado a titularidade do jovem na equipa principal no início desta época, mas Rui Vitória preferiu um integração progressiva.



A ‘promoção’ de João Carvalho para o lugar de Krovinovic acaba por não surpreender o presidente. O CM sabe que Vieira recusou a contratação de Bruno Fernandes (atualmente no Sporting) em abril, pois já tinha o seu foco no jovem do Seixal. O médio tem um técnica ao nível da de Krovinovic, mas ainda não defende tão bem como o sérvio. Situação que tem vindo a melhorar com o trabalho diário.



Jotó, como é carinhosamente conhecido em Castanheira de Pera, disputou três jogos na Liga (no total de 44 minutos), jogou na Champions (foi um dos melhores das águias frente ao Basileia na Luz, 0-2), alinhou ainda em partidas da Taça de Portugal (9’ frente ao Olhanense) e Taça da Liga (2-2 com o V. Setúbal).



Os elogios ao atleta não se ficam apenas pelas qualidades técnicas e físicas. Jotó é muito querido em Castanheira de Pera e quando a região foi assolada pela tragédias dos fogos associou-se à dor dos vizinhos e conterrâneos.



Filipe Augusto na Turquia

O brasileiro, de 24 anos, estava a cumprir a segunda temporada no Benfica, depois de ter sido contratado ao Rio Ave. Esta época fez 14 jogos, mas nunca se afirmou na equipa e foi perdendo espaço nas opções de Rui Vitória.



Ao ponto de, mesmo sem poder contar com Krovinovic, a decisão passar pelo empréstimo. Nos últimos dois meses fez apenas um jogo, na Taça da Liga, frente ao V. Setúbal (2-2).