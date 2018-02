Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Carvalho imposto no onze do Benfica

Técnico cedeu à pressão da SAD para dar seguimento à política de aposta nos jovens da formação do clube.

Por António M. Pereira | 01:30

João Carvalho foi imposto no onze de Rui Vitória na partida com o Belenenses (1-1), em que foi o escolhido para substituir o lesionado Krovinovic, apurou o CM.



O CM sabe que Rui Vitória testou, durante os dias que antecederam o jogo com o Belenenses, Zivkovic na posição de Krovinovic. E era este jogador que estava nos planos do técnico para o Restelo. No entanto, acabou por ceder ao plano estratégico da SAD, que insiste na aposta prioritária em jogadores da formação do clube.



João Carvalho não correspondeu às expectativas nesse jogo e Rui Vitória voltou à sua ideia inicial, fazendo entrar Zivkovic para o seu lugar. As melhorias foram significativas e a equipa acabou por chegar ao empate, com um golo de Jonas aos 90+7’. Com o sérvio, o futebol das águias tornou-se mais fluido.

O médio João Carvalho, de 20 anos, foi por isso empurrado pela SAD sob a capa da intenção de reforçar a política de formação do clube e manter uma linha aberta entre a juventude e a equipa principal. O valor de Carvalho nunca foi colocado em causa e continua a ser uma das opções do técnico para fazer esquecer Krovinovic, o elemento mais preponderante na equipa nos últimos jogos.



Rui Vitória não poderá contar com Krovinovic até ao final da época devido à lesão nos ligamentos do joelho direito. Deve por isso apostar na qualidade técnica do sérvio Zivkovic nos próximos jogos, mas ainda tem no plantel como alternativas o jovem português Gedson (19 anos) e o norte-americano Keaton Parks.