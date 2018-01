Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Mário no West Ham até final da época

Médio já realizou exames e hoje deve ser apresentado até final da temporada.

Por Filipe António Ferreira | 09:08

João Mário vai ser reforço dos ingleses do West Ham. O jogador português está desde ontem em Londres, onde realizou testes médicos. Hoje deve assinar contrato com os ‘hammers’.



A confirmação surgiu da boca do técnico David Moyes. "As suas fontes estão corretas. Não lhe vou dizer mais até ele [João Mário] fazer os exames médicos", disse o treinador a um jornalista, em relação à chegada, por empréstimo, do médio de 25 anos.



Moyes confirmou ainda que será um empréstimo, mas que só poderá falar mais sobre João Mário e aquilo que o jogador poderá dar à equipa do West Ham quando o acordo estiver fechado.



O Sporting transferiu o internacional para o Inter na última época, por 40 milhões de euros, mas esta temporada o jogador raramente foi opção para o treinador Luciano Spalleti.



Jardim quer Slimani no Mónaco

O Mónaco, orientado por Leonardo Jardim, pretende reforçar o ataque e o nome do argelino Islam Slimani (Leicester) estará entre as hipóteses.



De acordo com a Imprensa francesa, o antigo avançado do Sporting ocupa o topo das preferências, mas o clube monegasco não está sozinho na corrida, visto que o jogador tem sido associado a diversos clubes ingleses, nomeadamente o Chelsea e o Newcastle.