João Pinheiro dirige FC Porto-Sporting da Taça de Portugal

Este será o primeiro clássico para o árbitro de 30 anos.

Por Lusa | 10:13

O árbitro João Pinheiro, da associação de Braga, vai arbitrar hoje a receção do FC Porto ao Sporting, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, informou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



No Estádio do Dragão, no Porto, numa partida com início marcado para as 20h15, João Pinheiro vai ser coadjuvado por Rui Licínio e Nuno Eiras, tendo Jorge Sousa como quarto árbitro e Carlos Xistra como videoárbitro.



Este será o primeiro clássico para João Pinheiro, de 30 anos, tal como já tinha acontecido com Nuno Almeida na meia-final da Taça da Liga entre 'leões' e 'dragões'.



Esta temporada, o árbitro da associação de Braga já arbitrou duas partidas do Sporting, na vitória em casa frente ao Desportivo das Aves (3-0), na I Liga, e no empate em casa do Belenenses (1-1), na Taça da Liga.



Desde 29 de dezembro de 2016 que João Pinheiro não arbitra jogos do FC Porto, depois de ter estado no empate caseiro com o Feirense (1-1), na Taça da Liga.