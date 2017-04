João Sousa 'cai' dois lugares no 'ranking', Federer e Nadal reentram no 'top-5'

Pedro Sousa, que passou apenas uma eliminatória no último torneio que disputou, o 'challenger' (segundo escalão do circuito), em Quanzhou, China, saiu do grupo dos 200 melhores do mundo, figurando na classificação de hoje no lugar 209, que representa uma 'queda' de dez lugares.No topo da classificação, os maiores destaques vão para as 'promoções' do suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal, finalistas do torneio de Miami.Na 23.ª final entre os dois jogadores (37.º confronto direto), Federer venceu Nadal por 6-3 e 6-4, triunfo que lhe permitiu ingressar no 'top-5', agora no quarto lugar, logo seguido de Nadal, que também 'escalou' duas posições, para quinto.Em femininos, o maior destaque foi para a subida de quatro lugares da britânica Johanna Konta, agora sétima classificada da classificação mundial, depois de ter vencido o torneio de Miami.Na lista que continua a ser liderada pela alemã Angelique Kerber, Michelle Larcher de Brito continua, com larga vantagem, a ser a portuguesa mais cotada, esta semana na posição 233, que significa uma subida de cinco lugares.