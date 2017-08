Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Sousa derrotado por alemão na final do torneio de Kitzbuhel

Philipp Kohlschreiber conquistou o seu oitavo título na carreira.

Por Lusa | 15:04

O tenista português João Sousa perdeu este sábado a final do torneio de Kitzbuhel, na Áustria, frente ao alemão Philipp Kohlschreiber, por 6-3 e 6-4.



O vimaranense, 62.º do mundo, foi batido pelo alemão, segundo cabeça de série e 47.º da hierarquia, em uma hora e 22 minutos, na sua segunda final do ano.



Sousa, de 28 anos, regressou a uma final sete meses depois de ter disputado o encontro decisivo em Auckland, tendo, também quebrado no torneio austríaco um ciclo de cinco meses sem chegar a meias-finais.



No quarto encontro entre ambos, Sousa esteve em vantagem nos dois 'sets', mas permitiu a recuperação do alemão, residente nesta localidade austríaca.



Kohlschreiber conquistou o seu oitavo título na carreira, o segundo em Kitzbuhel, naquela que foi a nona final da carreira de João Sousa, vencedor dos torneios de Kuala Lumpur (2013) e Valência (2015).



O alemão, que já ocupou o 16.º lugar do circuito, somou o segundo triunfo frente a Sousa, no quarto encontro entre ambos, conquistando o seu primeiro torneio em 2017. Antes, Kohlschreiber venceu em Munique (2007, 2012 e 2016), Auckland (2008), Halle (2011), Dusseldorf (2014) e em Kitzbuhel (2015).