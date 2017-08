Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Sousa nos quartos de final em Kitzbuhel

Tenista português perdeu o primeiro 'set' e esteve em desvantagem no segundo, por 4-2, mas fechou a partida a seu favor ganhando os quatro jogos seguintes, incluindo dois 'breaks'.

Por Lusa | 21:56

O tenista português João Sousa qualificou-se esta quarta-feira para os quartos de final do torneio de Kitzbuhel, na Áustria, ao derrotar na segunda ronda o italiano Paolo Lorenzi, detentor do título, por 6-7 (5-7), 6-4 e 6-1.



O número um português, que ocupa o 62.º lugar do 'ranking' mundial, perdeu o primeiro 'set' e esteve em desvantagem no segundo, por 4-2, mas fechou a partida a seu favor ganhando os quatro jogos seguintes, incluindo dois 'breaks'.



O terceiro 'set' acabou por ser o mais desnivelado, e o mais rápido, uma vez que Lorenzi, 36.º da hierarquia e terceiro cabeça de série do torneio, apenas conseguiu vencer um dos seus jogos de serviço e cedeu os outros dois, antes de João Sousa encerrar o encontro com um jogo em 'branco', após duas horas e 27 minutos.



"Foi um encontro muito exigente a nível físico e mental. Depois de estar um 'set' por baixo e com um 'break', nem sempre é fácil continuar a lutar pelo encontro. Consegui fazê-lo com muita dedicação. Depois, no segundo 'set', quando fiz o contra-'break', elevei um pouco o meu nível de jogo e a verdade é que, até ao final do segundo e no terceiro, joguei a um nível muito alto, que não tinha conseguido no primeiro. Penso que daí resultou a minha vitória. Lorenzi é um adversário muito forte, tinha vencido aqui, e por isso estou muito contente pela vitoria e por estar mais uma vez nos quartos de final de um ATP", afirmou João Sousa.



O vimaranense, de 28 anos, bateu Lorenzi pela terceira vez em outros tantos encontros e agora vai enfrentar o austríaco Gerald Melzer, 150.º jogador do mundo, que deixou pelo caminho o colombiano Santiago Giraldo.



"Não o conheço muito bem, já tive algumas oportunidades de poder treinar com ele. Vai ser mais um encontro duro. Está a jogar em casa e teve duas excelentes vitórias. Vou dar tudo para tentar vencer", completou o português.



Sousa e Melzer reencontram-se mais de um ano depois da vitória do português num confronto da Taça Davis, realizado em Guimarães.