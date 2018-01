Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Joaquim Rodrigues abandona Dakar2018 após queda

Piloto português caiu de uma altura considerável na transposição de uma duna.

Por Lusa | 22:26

O piloto português Joaquim Rodrigues sofreu este sábado uma queda na primeira etapa do Rali Dakar e foi forçado a abandonar a 40.ª edição da prova de todo o terreno, informou a sua equipa



"Lamentamos informar que o nosso piloto Joaquim Rodrigues sofreu este sábado uma queda violenta. (...) Está a receber assistência médica. Desejamos-lhe uma recuperação rápida", lê-se na página de Facebook da equipa Hero MotoSports, que publica uma foto do português a sorrir numa cama de hospital.



A segunda participação não durou muito, uma vez que pouco depois do início da especial da etapa que ligou Pisco a Lima, no Peru, Joaquim Rodrigues, caiu de uma altura considerável na transposição de uma duna, denso posteriormente transportado de helicóptero para o hospital.



Com o abandono de Joaquim Rodrigues, de 36 anos, 12.º classificado em 2017, a participação de pilotos portugueses fica a cargo de Carlos Sousa e André Villas-Boas, nos carros, Fausto Mota, nas motas, e Pedro Mello Breyner, nos SSV.



Antes do início do Dakar, registaram-se duas 'baixas' nas motas, a de Mário Patrão, que foi operado a uma apendicite aguda, e a de Paulo Gonçalves, que não recuperou plenamente de uma lesão num ombro causada por uma queda.