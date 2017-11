Atleta joga horas depois de perder filho recém-nascido

Marquise Goodwin, jogador de futebol americano agradeceu apoio dos fãs.

Por José Carlos Marques | 18:22

O jogador de futebol americano Marquise Goodwin alinhou este domingo pelos San Francisco 49ers, apenas algumas horas depois de o seu filho ter morrido durante o parto. O bebé nasceu prematuro de várias semanas e não resistiu. Apesar da dor, Marquise quis jogar, mas as emoções tomaram conta dele quando se ajoelhou e se benzeu em campo, depois de marcar um touch down (o equivalente a um ensaio no rugby).









Depois da partida, Marquise partilhou a no Instagram uma mensagem em que agradece a todos os que rezaram por ele pela mulher. "Infelizmente, perdemos o nosso bebé (...) Apesar de estarmos magoados, fiquei grato pela experiência e pelo facto de Deus me ter agraciado como uma mulher tão corajosa e resiliente como a Morgan [a mulher]. A dor (física, mental e emocional) que ela suportou é inacreditável. Por favor rezem pela família Goodwin". O texto é acompanhado de uma impressionante imagem que mostra a mão do bebé.



Na mensagem, Marquise explica que o parto aconteceu por volta das 4h00 de domingo. Horas depois, o jogador apresentou-se em campo e ajudou a equipa californiana a ganhar o primeiro jogo da temporada, perante os New York Giants, por 31-21.