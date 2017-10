Jogador de futebol morre após colisão com colega em campo

Atleta de 38 anos não resistiu às lesões internas que sofreu.

17:33

THE REAL LEGEND OF PERSELA#riphuda pic.twitter.com/SnuiddqdUo — PerselaFC (@PerselaFC) 15 de outubro de 2017

Um jogador de futebol da Indonésia morreu na sequência de uma violenta colisão contra um colega de equipa durante uma partida transmitida ao vivo no canal de televisão TVOne, este domingo.Choirul Huda, de 38 anos, foi transportado ainda com vida para o hospital, onde lhe foram diagnosticados vários traumatismos na cabeça e no pescoço, bem como outras lesões internas.O atleta era o capitão da equipa do Persela, que neste jogo disputava a vitória com o Semen Padang, no Estádio Surujaya, para a Super Liga da Indonésia.O momento do embate fatal para Huda já foi reproduzido em várias televisões de todo o mundo e está a circular nas redes sociais. Nas imagens, Huda surge em agonia a segurar a mandíbula após o choque com o colega que parece acertar-lhe na cabeça.O jogador é imediatamente transportado para o hospital com o apoio de paramédicos deitado em cima de uma maca. Apesar da situação, o jogo prosseguiu e a equipa adversária de Huda venceu o Persela por 2-0.No final da partida, todos os jogadores se dirigiram ao hospital, onde foi anunciada a morte de Choirul Huda, de 38 anos.No redes sociais do clube de futebol, foi prestada uma sentida homenagem ao capitão da equipa. "A verdadeira lenda do Persela", pode ler-se na legenda que acompanha uma fotografia de Huda no Twitter oficial da equipa.