Jogador do Ajax cai inanimado no relvado durante jogo

Abdelhak Nouri tem 20 anos. Foi transportado de helicóptero para o hospital.

08.07.17

Hippach, na Áustria, foi cancelado ao minuto 72 - quando o médio caiu sozinho em campo - e as pessoas retiradas do estádio.



O Ajax já informou que o atleta está estável mas inconsciente. Nouri terá sofrido uma arritmia.



Após este incidente, tanto os jogadores como os adeptos ficaram inconsoláveis.











