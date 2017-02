Jogador do Atlético de Madrid detido por violência doméstica

Deverá ser presente a tribunal esta manhã no Tribunal de Majadahonda, acusado do crime de violência doméstica.



A namorada não apresentou, até agora, queixa.



Lucas Hernández tem 20 anos e nasceu em Marselha, em França. Estreou-se na equipa de Simeone em dezembro de 2014.



O jogador do Atlético de Madrid, Lucas Hernández, foi preso na manhã desta sexta-feira na sua casa, em Las Rozas, Espanha, depois de ter batido na namorada.A informação está a ser avançada pelo jornal El País e já foi confirmada pela Guardia Civil espanhola.A namorada do defesa-central francês teve de ser levada ao hospital devido aos ferimentos causados pela agressão. No entanto, as lesões não foram consideradas graves.