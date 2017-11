Jogador abandona seleção depois da mulher perder o bebé

Jesús Corona não vai jogar frente à Bélgica.

15:41

Jesús Corona, jogador do FC Porto, abandonou a concentração da seleção mexicana para se juntar à família, depois da mulher, Melissa Rivas, sofrer um aborto.



O extremo de 24 anos, recebeu autorização para deixar a seleção depois de saber a notícia. A seleção do México confirmou no Twitter o afastamento do jogador do jogo de preparação para o Mundial de 2018, frente à Bélgica, em Bruxelas. "Estamos juntos neste momento complicado, Jesús M. Corona. Toda a nossa força está contigo e com a tua família", pode ler-se.





Estamos juntos en este momento tan complicado, Jesús M. Corona. Toda nuestra fuerza contigo y tu familia. pic.twitter.com/iJYzr258Sz — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 9, 2017







São vários os jogadores a atuar em Portugal que estão na lista de convocados. Raúl Jiménez, Diego Reyes, Héctor Herrera e Miguel Layún têm pela frente dois jogos particulares, com Bélgica e Polónia.