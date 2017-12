Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogador do Liverpool acusado de agressão

Futebolista Jon Flanagan foi libertado sob fiança após confusão.

14:55

O futebolista inglês Jon Flanagan, do Liverpool, foi acusado pela polícia britânica de agressão, noticiou esta quarta-feira a cadeia televisiva BBC.



O defesa, de 24 anos, foi acusado pela polícia de Merseyside na sequência de um incidente em Duke Street, no centro de Liverpool, na madrugada da última quinta-feira, na qual Flanagan terá estado envolvido numa altercação.



"A Polícia de Merseyside pode confirmar que Jonathan Patrick Flanagan, de 24 anos, originario de Cressington, foi acusado de agressão", informou a polícia, em comunicado.



O futebolista do adversário do FC Porto na Liga dos Campeões foi libertado sob fiança e deverá comparecer em tribunal em 02 de janeiro.



O clube inglês recusou comentar o caso para respeitar "o processo em curso, em colaboração com as autoridades", apontou um porta-voz.



Flanagan estreou-se pela equipa principal do Liverpool aos 18 anos e já cumpriu mais de 50 jogos pelos 'reds'.