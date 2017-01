Jogador do Marítimo contesta suspensão de nove meses por agredir árbitro

Dyego Sousa, de 27 anos, que após a providência cautelar interposta pelo SJPF voltou às opções do Marítimo em dezembro de 2016, para a receção ao Feirense, será ouvido pelo Tribunal Arbitral do Desporto pelas 14h30 de sexta-feira.







Em causa está um jogo particular com o Tondela, realizado em julho de 2016 e no qual o jogador brasileiro agrediu o árbitro-assistente Eduardo Alves, depois de não concordar com uma decisão, tendo inicialmente sido suspenso preventivamente por 30 dias. Durante o jogo, o avançado brasileiro não gostou da decisão do auxiliar, atirou-lhe uma garrafa de água e de seguida deu-lhe um soco na cara. Foi expulso.Dyego Sousa, de 27 anos, que após a providência cautelar interposta pelo SJPF voltou às opções do Marítimo em dezembro de 2016, para a receção ao Feirense, será ouvido pelo Tribunal Arbitral do Desporto pelas 14h30 de sexta-feira.

O futebolista Dyego Sousa, do Marítimo, punido com nove meses de suspensão após o jogo da pré-época com o Tondela, vai ser ouvido na sexta-feira pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), disse esta quarta-feira o Sindicato dos Jogadores (SJPF).O departamento jurídico do SJPF apresentou junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) uma providência cautelar que permitiu a suspensão da pena aplicada ao jogador, aguardando pela decisão final sobre o recurso interposto."O SJPF considera manifestamente excessiva a sanção de nove meses aplicada ao jogador, atendendo aos factos e ao prejuízo para o exercício da sua atividade profissional, permanecendo ao seu lado nesta etapa decisiva", refere o sindicato em comunicado.