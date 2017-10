Jogador expulso por urinar em campo

Max Crocombe é guarda-redes do Salford City e viu um cartão vermelho.

88: Red Card! Crocombe see red for something off the ball. No one has a clue what has happened. 1-2 — Salford City FC (@SalfordCityFC) October 28, 2017

86' - RED CARD! This is bizarre. Salford goalkeeper Max Crocombe has been dismissed and no one knows why... #greenarmy (1-2) — Bradford Park Avenue (@BPAFCOfficial) October 28, 2017

87' - We can confirm that Crocombe has been sent off for urinating during the game. We are not joking. #greenarmy (1-2) — Bradford Park Avenue (@BPAFCOfficial) October 28, 2017

Max Crocombe, o guarda-redes do Salford City, clube da National League North do Reino Unido, viu um cartão vermelho e foi consequentemente expulso da partida por estar a urinar em campo. No momento da saída ninguém se apercebeu qual a razão da decisão do árbitro.O Salford City jogava contra o Bradford Park Avenue, este sábado, quando ocorreu o incidente poucos minutos antes do final da partida. A equipa da casa acabou por vencer por 2-1, mesmo apesar deste 'contratempo'.No Twitter oficial do clube, a confusão instalou-se quando o vermelho saiu do bolso do árbitro: "Cartão vermelho! Crocombe vê o vermelho. Ninguém sabe o que aconteceu", pode ler-se.Também os adversários ficaram confusos: "Cartão vermelho! Isto é bizarro. O guarda-redes do Salford Max Crocombe foi expulso e ninguém sabe porquê..."Depois, foi o Bradford Park Avenue que esclareceu a situação. "Podemos confirmar que Crocombe foi expulso por urinar durante o jogo. Não estamos a brincar."Crocombe tem 24 anos e é natural de Auckland, na Nova Zelândia. Chegou esta temporada ao Salford City, clube fundado em 1940.Metade do Salford pertence ao empresário Peter Lim, enquanto os outros 50% pertencem a cinco ex-jogadores do United: Scholes, Giggs, Butt e os irmãos Gary e Phil Neville.