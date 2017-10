Jogador ferido obrigado a abandonar jogo da Liga Europa

Domogoj Vida abriu a cabeça após choque contra adversário.

10:25

Domagoj Vida, estrela do Dínamo Kiev, foi obrigado a abandonar o jogo contra Yong Boys da Suíça, para a Liga Europa, após ter aberto a cabeça devido a um choque contra um jogador adversário.

Após a colisão, Vida foi rapidamente assistido pelos médicos que fizeram de tudo para estancar o sangue. O jogador acabou por ser levado para o hospital para ser feito o diagnóstico.

As imagens mostram o jogador da Ucrânia coberto de sangue.

Apesar do incidente, o Dínamo de Kiev que acabou por empatar com os Young Boys da Suíça (2-2) permanece na liderança do Grupo B da Liga Europa.





Domagoj Vida artik gerçek bir Besiktasli, büyük geçmis olsun. pic.twitter.com/8tnyRloI5L — Eren Ulutas (@Uluta1903) 20 de outubro de 2017