Jogador que agrediu árbitro critica dirigentes do Canelas

Vídeo mostra jogador do Canelas a agredir árbitro

Advogado de Marco Gonçalves fala à saída do tribunal

Entretanto o post já foi apagado da conta de Facebook de Marco Gonçalves, mas vários sites copiaram e publicaram a mensagem original, como é o caso do site 'Azeitugal'.Marco Gonçalves está impedido de entrar em recintos desportivos e de contactar com árbitros. O atleta foi ouvido esta segunda-feira no Tribunal de Gondomar, em primeiro interrogatório judicial, e foi constituído arguido, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.Esta determinação, já aplicada pela PSP, foi confirmada durante a tarde pelo Tribunal de Instrução Criminal do Porto, que decidiu acrescentar às medidas já decretadas o impedimento de entrada em recintos desportivos, bem como a proibição de contacto com árbitros.O jogador, que é membro da claque do FC Porto "Super Dragões", foi detido este domingo depois de ter partido o nariz ao árbitro José Rodrigues.A agressão aconteceu logo no início do jogo, quando Marco Gonçalves foi expulso com cartão vermelho direto por agredir um adversário.Acabou por ser detido no campo do Rio Tinto pela PSP logo após o incidente.Marco Gonçalves é um dos maiores apoiantes de Fernando Madureira na liderança da claque "Super Dragões". Em janeiro, foi um dos elementos da claque que se deslocou ao estádio da Maia para ameaçar o árbitro Artur Soares Dias, que aí se encontrava a treinar.Marco Gonçalves deu conta desse episódio numa mensagem que publicou no Facebook: "Foi preciso ir à (sic) Maia para serem corretos e dignos. Sem árbitros estes filhos da p* ganham merda nenhuma c*. ((Benfiquistas filhos duma p*))".Na mesma rede social, há fotos de Marco com a farda da SPDE, a empresa de segurança cujo dono está a ser julgado por segurança ilegal em Guimarães, num processo em que Pinto da Costa também é arguido.Em comunicado, divulgado esta segunda-feira, a PSP explicou as razões da detenção de Marco Gonçalves em pleno relvado:"No dia 2 de abril, no policiamento desportivo relacionado com o jogo de futebol entre o Sport Clube de Rio Tinto e o Clube de Futebol Canelas 2010, que decorreu no estádio cidade Rio Tinto, a PSP procedeu à detenção de um dos jogadores do Clube de Futebol Canelas 2010 por ter agredido o árbitro do jogo. A detenção ocorreu dentro do relvado, por iniciativa dos polícias da PSP que integravam o dispositivo do policiamento, por aparentemente o árbitro não se encontrar em condições de solicitar a intervenção policial em tempo útil".