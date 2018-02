Jogador Rúben Neves reencontra menina com cancro a quem realizou sonho

"Tão bom ver-te crescer", escreveu o jogador.

O futebolista Rúben Neves, que atualmente joga numa equipa inglesa, reencontrou uma menina que sofreu de cancro e a quem, em 2016, realizou um sonho.Há dois anos, o jogador deu a camisola a Marta depois de Fernando Madureira visitar a criança no Instituto Português de Oncologia, no Porto, e de decidir leva-la a um jogo dos dragões.Marta teve a oportunidade de conhecer Rúben e de ficar com uma recordação. A verdade é que, este domingo a menina e o jogador do Wolverhampton voltaram a reencontrar-se e o jovem publicou uma fotografia nas redes sociais."Tão bom ver-te crescer", lê-se na legenda que acompanha a fotografia da menina que desta vez, ficou com a camisola número oito do jogador.