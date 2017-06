Jogadores da seleção "são os melhores", diz Marcelo

Marcelo almoçou com os elementos da Seleção antes de a comitiva seguir para Kazan, onde disputa o primeiro jogo.O Presidente da República abraçou de forma especial o capitão Cristiano Ronaldo.Os jogadores da Seleção ouviram atentamente o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa.O Presidente da República cumprimentou, um a um, todos os elementos da Seleção."Vimos com a ambição natural de quem vem para esta prova, como todas, para vencer. Não somos favoritos, mas assumimos essa condição", referiu ontem o selecionador nacional, Fernando Santos, após a chegada a Kazan, na Rússia. "É um prazer ter chegado aqui, a este país que tão bem vai organizar esta prova", concluiu o técnico.Todos os jogadores da seleção nacional treinaram ontem na Cidade do Futebol sem limitações. Na sessão de terça-feira, Cédric e Pepe trabalharam à parte do restante grupo, mas no último treino em Portugal integraram o treino normal. Fernando Santos tem todos os atletas disponíveis para o jogo da Taça das Confederações frente ao México, no domingo.Portugal é a terceira seleção favorita a vencer a Taça das Confederações, segundo as casas de apostas. A Alemanha e o Chile lideram esta tabela. Cada apostador ganha 3,42 euros por cada euro investido nestas duas seleções.Segue-se a seleção nacional (3,50), a Rússia (10,33), o México (10,67), os Camarões (23,33), a Austrália (39,67), sendo que a Nova Zelândia (501,00) é a equipa com menos probabilidades de vencer esta competição.