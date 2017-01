Jogadores do Belenenses surpreendem treinador com pneu gigante

O automóvel, um Mercedes AMG Coupé, de cor preta, encontrava-se estacionado em frente à casa do técnico, na praça Conde São Bento, no centro da cidade de Santo Tirso.



Recorde-se que Quim Machado foi supreendido na manhã de segunda-feira com o seu carro em cima de dois blocos de cimento e sem as quatro rodas.O automóvel, um Mercedes AMG Coupé, de cor preta, encontrava-se estacionado em frente à casa do técnico, na praça Conde São Bento, no centro da cidade de Santo Tirso.

O que achou desta notícia?







40% Muito insatisfeito

40%





60% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







40% Muito insatisfeito

40%





60% Muito satisfeito Outras 5 pessoas também já deram o seu contributo pub

Quim Machado teve um presente inesperado esta terça-feira. Os jogadores do Belenenses ficaram solidários com o roubo dos quatro pneus ao carro do treinador, em Santo Tirso, e decidiram oferecer-lhe um pneu gigante.O técnico dos azuis foi supreendido no campo do Restelo junto de palmas e gargalhadas.O momento foi gravado e divulgado na página do clube.