Jogadores do Benfica concretizam sonho de criança com doença rara

Vários jogadores do Benfica cumprirem esta sexta-feira o sonho de Anderson Moreno, um menino nove anos portador de uma doença genética rara (osteogénese imperfeita). A iniciativa foi promovida pela Fundação Benfica.A criança que tinha o desejo de conhecer o plantel encarnado e foi recebido no Caixa Futebol Campus, o centro de estágios do Benfica.Anderson Moreno deslocou-se com o seu pai ao Seixal sem saber o que lhe esperava. Quando percebeu o que se passava, a criança sorriu e tirou fotografias com todos os jogadores do plantel treinado por Rui Vitória.