Plantel teve direito a 10 dias de descanso.

18:33

O plantel do PSG teve direito a 10 dias de férias, no entanto estes dias de descanso foram no mínimo um pouco diferentes. O plantel do clube francês foi vigiados por um sistema GPS, segundo avança o jornal Le Parisien.

Durante o período de férias, o aparelho só poderá estar desligado durante três dias, ou quatro, no caso dos jogadores sul-americanos.

Antes de partirem para os dias de descanso cada jogador terá recebido um plano de atividades físicas, para que possam manter a boa forma.