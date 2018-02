Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Jogo diferente sem favoritos”, diz Abel Ferreira

Treinador do Sporting de Braga diz que o jogo com o V. Guimarães “mexe com a região”.

Por Mário Pereira | 08:00

"Um jogo diferente em que não há favoritos." Abel Ferreira, treinador do Sp. Braga, sintetiza desta forma o jogo de hoje frente ao vizinho e rival V. Guimarães. Um dérbi sempre aguardado pelos adeptos das duas equipas de uma forma muito especial.



"É um jogo que mexe com uma região, há muita emoção. Um encontro entre duas grandes equipas com grandes jogadores. Desejo acima de tudo que seja um grande espetáculo", disse ontem o técnico na conferência de imprensa de antevisão da partida de hoje, que se realiza no Estádio D. Afonso Henriques a partir das 20h15.



Abel referiu depois: "O adversário teve uma semana limpa e nós dois dias para preparar este jogo. Mas isto não é desculpa para nós."



Sobre o dérbi de hoje, Pedro Martins, treinador do V. Guimarães, referiu ontem: "É um jogo de futebol, não é uma questão de orgulho. É um encontro importante, porque são três pontos em disputa."