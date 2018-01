Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogo em Braga decide futuro de Jiménez

Mexicano quer sair para jogar com regularidade, em ano de Mundial.

Por António M. Pereira | 08:50

Raúl Jiménez tem o futuro incerto no Benfica e mantém o desejo de sair, em ano de Mundial. Contudo, a direção encarnada só aceita ouvir propostas pelo internacional mexicano se não vencer amanhã em Braga, apurou o CM.



Um mau resultado na próxima jornada poderia deixar as águias ainda mais longe da liderança, o que levaria a redefinir prioridades. Nesse cenário, e dado o elevado ordenado que aufere (1,5 milhões de euros/ano), a SAD estaria na disposição de emprestar o jogador (América do México quer contar já com o avançado).



Em caso de vitória, o Benfica pode então travar uma eventual saída, uma vez que ficariam apenas com duas soluções mais atacantes: Jonas e Seferovic.



A baralhar estas contas pode estar ainda uma proposta milionária vinda da China que poderia definir o destino do jogador de 26 anos.



FC Porto insiste em Nakajima

O FC Porto prepara-se para fazer nova investida pelo japonês Nakajima, do Portimonense.As boas relações entre Pinto da Costa e o presidente dos algarvios, Teodoro Fonseca, podem agilizar o negócio que agradaria a Sérgio Conceição.



O extremo tem sido uma das revelações da Liga, tendo chegado a marcar um golo frente ao FC Porto, no encontro da Liga.



Para além de FC Porto, também Benfica, Frankfurt e Wolfsburgo estão na corrida.