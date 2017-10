Federação diz que Barcelona-Las Palmas não foi adiado

Jogo vai realizar-se à porta fechada.

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) não adiou o encontro entre o FC Barcelona e o Las Palmas, disse fonte do organismo à agência de notícias EFE. O encontro vai realizar-se à porta fechada.



A RFEF vai seguir-se pelas informações dadas pelo árbitro Luis Munuera Montero, que está de acordo com a realização do encontro, tal como as forças de segurança.



Os dirigentes do FC Barcelona têm estado em contacto constante com as autoridades para saber se haveria condições para realizar o encontro, depois de vários incidentes terem marcado o referendo pela independência da Catalunha.



A cerca de meia hora do início do encontro, marcado para as 15:15 de Portugal continental, as portas do Camp Nou ainda estão encerradas, com os jogadores das duas equipas a aquecerem já no relvado.



A direção do FC Barcelona ainda não se pronunciou sobre o encontro de forma oficial.



A Federação Catalã de Futebol anunciara que tinha adiado todos os encontros dos campeonatos regionais marcados para hoje.



Os catalães apoiantes da independência da região estão hoje a tentar votar num referendo suspenso no início do mês pelo Tribunal Constitucional espanhol e as autoridades de Madrid a tentarem impedir a realização da consulta popular com milhares de agentes da Polícia Nacional e Guardia Civil na rua.



Já se verificaram alguns confrontos, com o governo regional catalão a atualizar para 337 o número pessoas assistidas na sequência de distúrbios relacionados com a realização do referendo pela independência na Catalunha.