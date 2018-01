Encontro da jornada 18 do campeonato acabou numa enorme batalha campal.

20:53

O jogo entre as equipas dos juniores do Cesarense e o FC Porto terminou com agressões entre jogadores, técnicos e agentes da autoridade. As imagens do final do jogo do Correio de Azeméis mostram esses momentos.





O encontro da jornada 18 do campeonato de juniores acabou numa enorme batalha campal após o apito final. A equipa da casa, do concelho de Oliveira de Azeméis, venceu os 'dragões' por 3-1.



Há um jogador identificado, que será aquele que agride o GNR.



A CMTV está a aguardar a reação dos clubes e da GNR.