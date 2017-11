Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogo entre Portugal e Árabia Saudita foi o mais visto em 2017

Encontro foi visto por 2,6 milhões de portugueses.

Por Lusa | 16:27

O particular entre Portugal e Arábia Saudita (3-0), disputado na sexta-feira, em Viseu, de preparação para o Mundial2018, foi o jogo de futebol mais visto na televisão portuguesa em 2017, indicou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



"Passou a ser o jogo de futebol mais visto de 2017 na televisão portuguesa. O encontro foi visto por 2,6 milhões de portugueses, no conjunto da audiência média dos três canais (RTP1, SIC e TVI)", refere a nota da FPF.



Ainda segundo a Federação, o 'share' total dos três canais durante o jogo atingiu os 57,8 por cento, de acordo com dado da empresa que mede as audiências no mercado televisivo em Portugal, o que 'dá' seis em cada dez pessoas a verem o jogo.



Dados anteriores davam como o mais visto, com 2,4 milhões de audiência média (51,5 de 'share), o jogo entre Portugal e Suíça (2-0), o último de apuramento e que deu a qualificação à seleção das 'quinas' para o Mundial de 2018.



Entretanto, a FPF revelou também que o valor dos donativos, com chamadas telefónicas e receitas de bilheteira para os jogos com Arábia Saudita e de terça-feira com os Estados Unidos, já ultrapassou os 365.000 euros.



As receitas revertem a favor das vítimas dos incêndios que atingiram a região centro do país, e as três estações de televisão generalistas (RTP, SIC e TVI) transmitem também o jogo de terça-feira, à semelhança do que aconteceu frente aos sauditas.



Estes 'amigáveis' serão os últimos jogos de Portugal, atual campeão europeu, no ano de 2017.