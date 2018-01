Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogo entre Tondela e Vitória de Setúbal deu para ter o pontinho

Beirões e sadinos anulam-se num jogo sem grande história.

Por Luís Oliveira | 08:54

O Tondela e o V. Setúbal empataram esta terça-feira à noite a um golo num jogo equilibrado e com duas partes bem diferentes: na primeira, ambas as equipas procuraram o golo, na segunda, ambas jogaram para segurar o pontinho.



As equipas entraram no jogo com vontade de marcar rapidamente. O Tondela sobretudo através de transições rápidas e os sadinos com futebol direto para a área adversária. A equipa da casa inaugurou o marcador aos 10’ por Tomané, após centro rasteiro de Miguel Cardoso.



O V. Setúbal correu atrás do prejuízo e viria a empatar a partida aos 33’ por Costinha, na sequência de um centro de Nuno Pinto.



Na 2ª parte, talvez por causa do frio, as duas equipas jogaram para não perder com um futebol nem sempre bem jogado e depois com a tática de futebol inofensivo: nenhuma queria perder.



O empate acaba por se aceitar numa partida em que o árbitro teve uma atuação segura e regular.