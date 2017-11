Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogo particular Portugal-Arábia Saudita em Viseu com lotação esgotada

Receita da partida vai ser canalizada para o apoio às vítimas dos incêndios florestais.

15:21

O Portugal-Arábia Saudita, jogo particular que vai decorrer na sexta-feira, às 20h45, em Viseu, e que serve de preparação para o Mundial2018, terá lotação esgotada, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



O jogo, cuja receita reverterá a favor das vitimas dos incêndios que atingiram a região centro do país, vai decorrer no Estádio do Fontelo, que terá uma lotação para 6.800 pessoas, devido a duas bancadas amovíveis que foram adicionadas aos dois topos do recinto.



A FPF revelou também que continuam à venda os ingressos para o Portugal-Estados Unidos, que se realiza em 14 de novembro, em Leiria, numa partida que serve igualmente de preparação para o próximo Campeonato do Mundo.



O preço único de cada bilhete é de 15 euros e a receita líquida dos jogos será utilizada no auxílio à reconstrução de casas de primeira habitação de famílias carenciadas dos vários concelhos afetados pelos incêndios.



As três estações de televisão generalistas (RTP, SIC e TVI) vão transmitir em simultâneo os dois jogos.



Estes 'amigáveis' serão os últimos jogos de Portugal, atual campeão europeu, no ano de 2017.