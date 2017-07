Jogos Olímpicos de 2024 e 2028 serão realizados em Paris e Los Angeles

Membros do Comité Olímpico Internacional aprovaram nova metodologia na eleição das sedes.

11.07.17

pub

Os membros do Comité Olímpico Internacional (COI) aprovaram hoje nova metodologia na eleição das sedes dos Jogos que permitirá atribuir em simultâneo as organizações de 2024 e 2028.Esta decisão foi aprovada 'à medida' de Los Angeles e Paris, únicas candidatas para acolherem a edição de 2024, mas que agora terão de comprometer-se por escrito, e publicamente, antes da decisão final, agendada para 13 de setembro, em Lima.A dupla eleição foi aprovada numa sessão extraordinária do organismo, que contou com todos os membros, que votaram a proposta apresentada pelo Comité Executivo.Caso não seja encontrando um consenso entre COI, Los Angeles e Paris, serão repostos os procedimentos originais e será escolhida em Lima a sede para 2024.Na reunião com os membros do COI, o vice-presidente John Cates explicou que para avançar com este inédito procedimento não serão necessárias alterações à Carta Olímpica, já que será um modo de eleição extraordinário.