John John Florence revalida título mundial de surf

Surfista só perdeu na final do Pipe Masters, no Havai.

20.12.17

O surfista John John Florence (nº 1 do ranking) revalidou esta terça-feira o título de campeão mundial pelo segundo ano consecutivo no Billabong Pipe Masters (11ª e última etapa do circuito), no Havai.



O bicampeão beneficiou da eliminação do brasileiro Gabriel Medina, que foi derrotado pelo francês Jeremy Flores nos ‘quartos’.



Na final, Florence acabou por ser igualmente batido pelo francês, que somou o seu terceiro triunfo no circuito, não impedindo o havaiano de se tornar o primeiro surfista a revalidar o cetro em seis anos, depois de Kelly Slater em 2011.



Antes, Frederico ‘Kikas’ Morais (nº 14), o único português em prova, foi afastado da competição na segunda ronda, terminando no 25º lugar.