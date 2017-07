Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

John Kundla, primeiro treinador dos Lakers, morreu aos 101 anos

Kundla é o terceiro técnico mais vitorioso da história da NBA.

John Kundla, o primeiro treinador dos Lakers e que dirigiu a equipa da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA) na conquista de cinco campeonatos, morreu aos 101 anos, anunciou no domingo o clube da Califórnia.



"A família dos Lakers está triste com a morte do seu primeiro treinador, John Kundla", escreveu a equipa de basquetebol em comunicado.



A presidente e coproprietária do clube norte-americano, Jeanie Buss, acrescentou que John Kundla "desempenhou um papel importante na história dos Lakers", uma vez que "não só entrou para o 'Hall of Fame'", como também foi o primeiro treinador do emblema e "conduziu a equipa a cinco títulos de NBA".



Kundla, na altura com 31 anos, foi nomeado treinador dos Minneapolis Lakers em 1947, ano da criação do clube, tornando-se o primeiro técnico da equipa norte-americana. O nome da equipa viria a mudar em 1960, ano em que passou a ser denominada Los Angeles Lakers, designação que mantém até hoje.



Sob a liderança de John Kundla, os Lakers conquistaram em 1949 o campeonato de BBA (Associação de Basquetebol Americana) e, mais tarde, quatro títulos da NBA, em 1950, 1952, 1953 e 1954.



O norte-americano abandonou o cargo de treinador dos Lakers em 1959, após ter alcançado um recorde de 423 vitórias e 302 derrotas pela equipa.



Kundla é o terceiro técnico mais vitorioso da história da NBA, empatado com Gregg Popovich e Pat Riley, também com cinco campeonatos, e atrás de Red Auerbach e Phil Jackson, com nove e 11 títulos, respetivamente.