Jonas em risco para o Dérbi

Caso Jonas não esteja em condições para o duelo muito importante nas contas do título, Rafa deverá alinhar no apoio a Mitroglou, com Zivkovic a regressar ao onze. Outra opção seria colocar o sérvio nas costas do grego. O brasileiro de 33 anos falhou a 1ª metade da época devido a uma lesão no pé direito.

As queixas de Jonas no jogo do Benfica frente ao Marítimo (encarnados venceram por 3-0) deixaram Rui Vitória em alerta, com o aproximar do decisivo dérbi em Alvalade no sábado.O avançado brasileiro saiu em claras dificuldades aos 61 minutos, com dores no gémeo da perna esquerda, e só hoje, 48 horas depois da lesão, o departamento médico do clube da Luz vai confirmar a extensão da mesma. O técnico das águias tirou o jogador de campo por precaução, não querendo correr qualquer risco, apurou o Correio da Manhã. Jonas apenas será aposta para o dérbi com o Sporting caso esteja completamente recuperado e não apresente queixas físicas, sabe o CM.O problema físico contra o Marítimo foi uma contrariedade para o Benfica e para o brasileiro, que estava a fazer uma exibição muito positiva, tendo apontado dois dos três golos encarnados. "Estou feliz pela vitória, pelos golos e por ter sido o melhor em campo. Já tinha saudades de fazer dois golos num jogo", disse o jogador ao canal do clube.